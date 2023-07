Le chef Pascal Bouland travaille la fraise

La fraise est un fruit emblématique en Périgord. Charlotte, Gariguette et Mara des Bois sont les variétés les plus cultivés Un fruit qui passionne le chef Pascal Boulland qui le travaille de manière très variée dans son restaurant L'Esplanade de Domme.

C'est Antoine Amédée Fraisier, ingénieur militaire de Louis XIV qui a rapporté la fraise du Chili.

Un nom prédestiné pour celui qui a su séduire avec ce fuit qui comporte plus de 600 variétés dans le monde.

La fraise est un des fleurons de la Bretagne Sud, mais en Périgord elle bénéficie d'une IGP pour 7 variétés. La Mara des bois occupe la place de favorite auprès du chef Pascal Boulland : pas très grosse, très parfumée, au goût très prononcé.

C'est un fruit fragile

Au-delà de 48h, la fraise perd beaucoup de brillance, devient molle et perd ses saveurs, même conservées au frigo. Les recettes de chef permettent de valoriser cette fraise au-delà des premières heures de grande fraîcheur. La fraise est consommée dans de nombreux pays du monde. Au Japon elle est offerte dans une jolie boite façon boite à Bijoux pour la Saint Valentin.

Le fraise est idéale en "frago peps", délicieux cocktail, en gaspacho... Le jus de fraise est parfait à réaliser avec des fraises un peu fatiguées ! La soupe de Papi pour les plus grands avec du vin rouge, mais aussi les fraises Mara des Bois en poëlée sont délicieuses ! Des recettes en écouter en podcast Côté Saveurs sur francebleu.fr. et à cuisiner avec les fraises préférées de Pascal, plus sucrées et plus goûteuses, les fraises du regain!