Le fromage de chèvre de Christine Blin, un must cet été

L'excellence des fromages de Christine Blin de "Chèvres et fromages" à Baneuil : un savoir-faire artisanal qui vous séduira

Les producteurs, éleveurs et agriculteurs de Dordogne sont renommés pour leur engagement envers la qualité. Grâce à leur expertise et leur savoir faire, ils offrent des produits d'une finesse et d'un goût authentiques. Christine Blin, éleveuse de chèvres poitevins, une race ancienne rustique fait partie de ces gens passionnés. Chèvres et fromages des thevenis le nom de sa ferme installée à Baneuil dans le Périgord pourpre, vous propose grâce au lait doux, riche, de haute qualité des poitevines, des fromages frais et affinés au goût d'antan. Le cabecou du Périgord de Christine a reçu la médaille d'or au concours des saveurs de la Nouvelle Aquitaine 2022.

Christine Blin de Chèvres et fromages à Baneuil © Radio France - Marie Dominique Privé

Et si vous voulez en savoir plus sur ses chèvres poitevines, la traite et la façon de fabriquer ses fromages, Christine Blin vous attend le dimanche 16 juillet 2023 entre 10 et 17 h avec deux autres passionnées, Emmanuelle Chignat qui élève des veaux sous la mère, des limousines et la nucicultrice et productrice de miel Séverine Corjon à Cause de Clérans. Vous pourrez déguster leur spécialité le chèvrigord une spécialité qu'elles ont imaginée avec du chèvre frais, du miel et des cèpes du Périgord. Bonne dégustation !