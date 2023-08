Le Gaec " Aux Brebis Délices " organise pour la première fois un repas à la ferme samedi soir.

Le GAEC "Aux Brebis Délices" organise un repas en circuit ultra court avec des ingrédients et des mets de la ferme ou de producteurs et artisans voisins. Une belle soirée gourmande et festive avec musique et jeux en bois notamment.

Ce samedi 19 août, le GAEC organise pour la première fois une belle soirée autour des bons produits de la ferme située à Bassillac et Auberoche. Tous les produits de l'entrée au dessert, en passant par les boissons, seront issus de la ferme de Céline Guguin et Olivier Tinle ou des fermes voisines (tartinable, fromage, charcuterie, viande...) et le tout en circuit ultra court car les produits n'auront pas parcouru plus de 20km pour atterrir dans votre assiette. Pour vous donner une idée, la boulangerie La Fournée de La Roquette fournira le pain, les pains pour les burgers seront fabriqués par "Au Pain des Anges". Les tomates et les pommes de terre de "La Ferme de Sylvain", le vin du vignoble "La Borie", le jus de pomme de "La Bouquerie", et cela n'est qu'un échantillon des producteurs qui participeront à l'évènement.

Le prix c'est 20€ pour les adultes, avec vin et apéritif, 12€ pour les enfants. La ferme "Aux Brebis Délices" se trouve à une douzaine de kilomètre de Périgueux.

Infos et réservations : https://www.auxbrebisdelices.fr/

Céline et Olivier se sont installés à Bassillac et Auberoche en 2020, ils élèvent des brebis et produisent des fromages de brebis. Depuis peu ils ont également un atelier de vaches laitières. Cet évènement pour eux, c'est l'occasion de rencontrer leurs clients, leurs voisins, leurs relations professionnelles autrement. Céline et Olivier voulaient ouvrir leur ferme au public, mais une ouverture quotidienne ou hebdomadaire est beaucoup trop contraignante, alors est venue l'idée d'un bel évènement pour pouvoir rassembler tout le monde et expliquer leur métier aux habitants du secteur ou aux touristes.