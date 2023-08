Le Jardin Enchampté à Mayac

A Mayac Lola cultive son jardin. Un projet nourrit depuis des années aux côtés d'une famille qui elle aussi était proche de la terre. Lola cultive en bio ses légumes et ses plantes du Jardin Enchampté et cuisine de délicieux plats qu'elle vend au marché.

Tomates, poivrons, patates douces, concombre, aubergines, courgettes, melon, pastèque, betteraves, fraises haricots verts qui viennent d'arriver ...C'est la pleine saison pour les légumes.

Lola a toujours travaillé dans le monde agricole, et sa rencontre avec Véronique l'ancienne propriétaire lui a permis d'acheter Le Jardin Enchampté, une exploitation à taille humaine au bord de l'eau.

Lola aidée par Antoine son compagnon qui vient de rejoindre l'exploitation fait tout à la main et en bio. Peut-être un jour passera-t-elle à la mécanisation pour produire tous ses légumes de saison toute l'année, faisant face comme tous les agriculteurs aux aléas climatiques, et prévenant les maladies et les ravageurs avec notamment le purin de plantes .

Elle achète ses semences bio, utilise ses graines quand elle peut et n'exclut pas non plus un jour de vendre des semis . Lola aime la solidarité et travaille avec un groupe de maraîchers, Agrobio Périgord et la Maison des Paysans qui aident quand il y a un problème.

Pour le moment son choix c'est porté sur la confection de très bons plats végétariens qu'elle vend au marché : samossas de légumes, taboulé, rouleaux d'été... Tous les jeudis matin au marché d'Excideuil, le vendredi soir sur son exploitation sous forme de paniers , à l'Auberge des Tilleuls à Badefols d'Ans, à la boutique de la Bergerie des Granges à Grange d'Ans et sur les marchés de producteurs organisés tous les mardis soirs à la Grotte de Tourtoirac, et les jeudis soirs de l'été à La Noix Patiente à Grange D'Ans.