Le marché gourmand de Beaupouyet, un rendez-vous incontournable de l’été

La ferme de Jalinière à Beaupouyet, un vrai savoir faire mis en avant lors de leur premier marché gourmand les 22 et 23 juillet 2023

André Dudreuil est déjà la troisième génération à exploiter le canard à la ferme de la Jalinière à Beaupouyet .

Avec savoir-faire et tradition, André et sa mère Brigitte capturent la saveur authentique de ce noble volatile, offrant ainsi des mets d'exception. Chaque bouchée révèle l'héritage gourmand du Périgord. Des Produits que vous pouvez découvrir sur différents lieux :

- Le marché de Montpon Ménestérol le mercredi matin

- Le marché de Mussidan le samedi Matin

- Le marché de Saint Seurin sur l'Isle le dimanche matin

- Devant la jardinerie Duponteil à Saint Medard de Mussidan le vendredi

Les conserves de La ferme de Jalinère à Beaupouyet © Radio France - André Dudreuil

En mémoire au papa d'André, André et Brigitte organisent pour la première fois leur premier marché gourmand sur la propriété. Une façon de découvrir leur produit et de passer un moment dès plus sympathique en famille.

Beaupouyet , ferme de la Jalinière en fête

Les 22 et 23 juillet, ce sera l'occasion de découvrir le métier de conserveurs et d'agriculteurs et ils ont mis en place tout un programme /

- samedi 22 juillet dès 18 h30 : un marché gourmand avec un caddie garni à gagner d'une valeur de 300 euros. une soirée qui se terminera avec un feu d'artifice.

- Dimanche 23 juillet débutera avec une brocante, une foire à la volaille , des jeux pour enfants , nue exposition d'animaux de la ferme et se terminera à 19 heures avec une paëlla périgourdine. Tout au long du We, des animations foraines , l'exposition de camions et tracteurs sans oublier un baptéme en 4X4 sur la propriété.

Alors dépêchez-vous de réserver ! Info et Réservation au 06 72 44 99 97 ou par mail: dudreuilandre@gmail.com