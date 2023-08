Le Moulin du Châtain à Payzac, on pêche et on déguste la truite

Le moulin du Chatain à Payzac propose des produits dérivés de la truite à la p’tite boutique du Moulin toute l’année sur commande

C'est l'envie de vivre au soleil qui ont poussé Sylvie et Tony Pruvot , originaire de Calais à venir s'installer à Payzac dans le Périgord et ils ne le regrettent pas. Ils ont racheté le moulin de Châtain pour en faire un petit camping familial où il fait bon vivre. Une belle aventure qui se présente car sur le site il y a deux étangs et une pisciculture. Un étang de pêche privé réservé aux campeurs, gratuit ouvert toute l’année pour pêcher brochets, perches, gardons, carpes et un autre étang où Tony fait grossir des truites arc en ciel.

Les truites arc en ciel du moulin de Chatain à Payzac - Pruvot

Avec un tel produit sur le site, Sylvie et Tony ont décidé de proposer des produits dérivés de ce poisson : filets, rillettes, gravlax et la spécialité de Tony le mi cuit fumé. Sur commande , vous pouvez les récupérer dans leur petite boutique sur place ou sur trois marchés

Filets de truite du moulin de Chatain à PAYZAC - Pruvot

- le samedi matin à Cherveix-Cubas

- le mardi soir à Payzac à partir de 17h

- A Juillac ( en Corrèze) le vendredi dès 16 h

Le gravlax de truite - Pruvot

Le Moulin de Châtain, route des belles dames 24270 Payzac Tél 06 28 26 45 33