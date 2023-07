Le noixmisou, un dessert à découvrir cet été sur le marché des producteurs de Sainte-Mondane

La nusicultrice Isabelle Bonnet a toujours baigné dans la tradition paysanne : agriculture et cuisine, un joli mariage

Après avoir fait l'école hôtelière de Souillac, Isabelle Bonnet travaille dans un petit restaurant de campagne. Installé à Sainte-Mondane en Périgord , son père est un amoureux de la noix. Il plante des noyers en 1956 et Isabelle enfant unique baigne dans la récolte des noix et dans le travail de la ferme.

C'est ainsi qu'elle apprend à manier le matériel agricole sur les 2 hectares de noyers. A la disparition en 2001 de son père, Isabelle Bonnet reprend les rennes de l'exploitation et plante 3 hectares de plus. Sa production est en AOP noix du Périgord et depuis quelques années en bio .Elle ramasse les noix à la machine, les lave, les sèche et avec l'aide de sa maman énoise toute la production. Lorsque la chambre d'agriculture de Dordogne sollicite la mairie de Sainte-Mondane pour organiser un marché de producteurs de pays . Isabelle se lance dans la fabrication de produits dérivés : l'huile de noix, tarte aux noix, des croquants sans oublier son délicieux Noixmisou, un dessert qu'a inventé Isabelle à base de noix inspiré du tiramisu dont elle tient jalousement les secrets de fabrication.

La nusicultrice Isabelle Bonnet © Radio France - Marie Dominique PRIVE

3 marchés locaux semaine pour la période estivale

- A saint Mondane, au bord de la Dordogne, le marche des producteurs de Pays tous les lundis dès 19 h du 3 juillet au 4 septembre 2023 avec 14 producteurs

Le Marché gourmand à Carsac Aillac le vendredi soir

- Le dimanche matin sur le marche de Carsac jusqu'à la mi-septembre

Ainsi que les foires de Dac , Mont de Marsac, de Bergera , Périgueux et les salons du goûts

Sur les marchés © Radio France - Isabelle Bonnet

Isabelle est heureuse d'être présente sur ces évenements animés pour proposer ses fabrications : pâtisserie, gâteaux de noix, tartes aux noix, croquants, son fameux noixmisou,, de l'huile de noix et également des glaces aux Noix d'isabelle du maître artisan glacier Roland Manouvrier.

Isabelle souhaiterait pouvoir céder quelques hectares à une personne motivée. N'hesitez pas à la contacter au 06 83 27 62 37