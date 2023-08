Le Pécharmant, le plus ancien vignoble bergeracois

L'appellation Pécharmant qui possède son AOC depuis 1946 est un vin subtil et complexe que nous présente François- Xavier de Saint Exupéry

Il est peut être à la retraite mais François-Xavier de Saint-Exupéry est bel et bien l'homme de la situation pour nous présenter une des 17 appellations des vins de Bergerac et Duras : le Pécharmant. Ancien propriétaire du Château de Tiregand à Creysse , aujourd'hui à la retraite mais encore actif au Château Mondazur , une propriété également située à Creysse et qui est avant tout une histoire d’amitié entre trois amis de jeunesse, qui se sont unis dans la création d’un Grand Vin d’exception. Comme nous l'explique Francois-Xavier, le Pécharmant, un joli nom qui se dit aussi bien en français qu'en anglais.« Pech », évoque la Colline , et « Lou Sarmant », faisant référence au sarment de vigne en patois. L’appellation Pécharmant est reconnue Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) depuis mars 1946.

Le terroir du Pécharmant

Le vignoble de Pécharmant s’étend sur 460 hectares sur une succession de collines disposé en hémicycle au nord de Bergerac, sur la rive droite de la Dordogne. Sa particularité vient de son sol de « sables et argiles du Périgord » issu de la transformation des roches granitiques du Massif Central. La production se fait seulement sur 4 communes : Creysse, Bergerac, Lembras et Saint-Sauveur. Ils sont 46 producteurs de vins de Pécharmant élaborés à partir d'un assemblage de cépages traditionnels tels que le Merlot, le Cabernet Sauvignon, le Cabernet Franc et le Malbec. Cette combinaison de cépages confère aux vins de Pécharmant une structure complexe et équilibrée, avec des arômes riches et profonds.

Game of Terroirs - Pécharmant

Les vins de Pécharmant se distinguent par leur couleur intense, leur bouquet aromatique généreux et leur capacité à bien vieillir en bouteille. Ils offrent souvent des notes de fruits rouges et noirs, d'épices, de cuir et de sous-bois. En bouche, ils peuvent présenter une belle concentration de saveurs, des tanins présents mais harmonieux, ainsi qu'une finale élégante.

C'est pourquoi le Pécharmant se marie parfaitement à la gastronomie périgourdine : aiguillettes ou magret de canard, de la viande de gibiers ou encore osez cette expérience audacieuse, essayez de déguster du Pécharmant avec du chocolat noir de haute qualité. Les notes fruitées et épicées du vin peuvent créer des accords intéressants

L 'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.