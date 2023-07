Le Périgord, une cuisine de tradition qui enchante un jeune chef périgoudin

Angel Morales fait parti de ces jeunes chefs qui revisite les plats traditionnels périgourdins. Son plat phare, le tartare de canard

Il n'a que 23 ans et est déjà la tête de cette adresse en vogue à Périgueux, le restaurant le Capelo . Angel Morales a ouvert en mai dernier son tout premier restaurant, un bistronomique où il revisite des plats traditionnels, autour du canard. Ce jeune chef reste fidèle aux traditions familiales et à ses racines périgourdines. Fort de ses expériences professionnelles variées, il a mûri et élaboré un projet qui tire son inspiration de ces expériences, ainsi que de la voie tracée par son grand-père, affectueusement surnommé Capélo, dont l'esprit imprègne chaque aspect de l'établissement.

Le tartare Magret de canard - Angel Morales

Un chef qui ose revisiter le tartare en vous proposant un tartare de magret coupé au couteau mélangé avec des ingrédients aussi surprenant que la pêche, la noisette et la chèvre. Sa recette fait déjà le buzz et a attiré l'équipe du Gault &Millau qui l'a sélectionné pour faire parti des 109 portraits de chefs qui ont renouvelé la scène dans l'année écoulée et que vous pourrez découvrir dans la prochaine édition " Sang Neuf " du guide. Longue route à ce chef qui croit aux valeurs du travail, de l'excellence et du partage.