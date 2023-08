Le Petit Léon à Saint-Léon sur Vézère, une cuisine voyageuse aux couleurs locales

Au Petit Léon, on voyage autour du monde en s'installant à table. Nick et Sina Honeyman ont beaucoup voyagé et le transmettent dans leurs assiettes.

Sina Honeyman © Radio France - Sophie Vasseur

Sina est allemande, Nick originaire d'Afrique du Sud et sa mère est australienne. Ils se sont rencontrés en Nouvelle -Zélande, et leur table du " Petit Léon " leur ressemble. Nick Cuisinier professionnel est parti à Auckland. Là-bas son restaurant le Paris Butter vient de recevoir une distinction d'exception, le " Trois Chapeaux ". L'équivalent de nos étoiles Michelin. Un aller-retour dans la semaine avant de reprendre les rênes du " Petit Léon ". Nick a travaillé à Paris et une rencontre plus tard, un hasard heureux, le " Petit Léon est arrivé ". Ils se sont installés en Dordogne, lui il y a 15 ans , elle il y a 7ans , et partagent aujourd'hui leur vie entre leur restaurant de Saint Léon sur Vézère et l'hiver , leur restaurant en Nouvelle -Zélande, " Paris butter " . Sina qui a fait des études de mode s'est formée et tout en apprenant le français est devenue une excellente sommelière Qui propose des sélections choisies de vins du monde entier. C'est aussi une restauratrice passionnée. Avec Nick, ils proposent un véritable voyage à table, fondé sur des produits locaux. Truite des Eaux de L'Inval préparée à la japonaise, des viandes de Sarlat, du pigeon aux noisettes, gin de la Distillerie de l'Ort...Ils proposent des plats au barbecue, barbecues qui ont bercé l'enfance de Nick... L'expérience du repas formidable se poursuit sur les réseaux et notamment instagram.