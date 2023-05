Le Pré Vert à Razac-de-Sausignac, la concrétisation d’une passion pour le vin

Le Pré vert à Razac-de-Saussignac, un domaine viticole de 6 hectares qui réunit un couple autour d'une passion commune, le vin et la nature

Ce sont deux passionnés de nature et de vin qui se sont installés à Razac-de-Saussignac. C'est en 2017 que Guillaume, ancien vinificateur dans le Bordelaiset son épouse japonaise Yasuko Jacquemin ont repris l'exploitation le Pré vert un peu par hasard. Une propriété qui faisait 9 hectares , réduite à six aujourd'hui mais avec l'optique de replanter et de restructurer les parcelles. Les cépages sont traditionnels du Sud Ouest : Merlot, cabernet sauvignon, sémillon.

Tous deux amoureux de la nature et animés par les mêmes convictions, ils entreprennent, dès leur arrivée, la conversion du vignoble en bio du travail de la vigne à la vinification réalisée sur place. C'est aussi la raison pour laquelle Guillaume veut àterme se passer du merlot très sensible aux maladies en choisissant des cépages plus rustiques qui étaient autrefois en place en Dordogne

Guillaume a décidé de travailler et d'élaborer ses vins avec le moins d’intrants possible, en utilisant des méthodes de la biodynamie sur ses parcelles. Tous les ans des engrais verts sont semés (fèves, trèfle rouge et céréales) et nous faisons pâturer un troupeau de moutons pour tondre l’herbe. Des haies bocagères et des mares ont été installées autours de nos parcelles, pour refaire vivre la biodiversité locale."

Depuis 2018, la vinification de la majorité de leurs vins se fait sans soufre et à l’aide de levures indigènes. Ils produisent vins rouges, blancs et rosés. En 2020, ils se sont également lancés dans la production d’un vin orange issu du cépage Sémillon dont les baies ont macéré pendant plusieurs semaines. Les micro cuvées sont en appellation Vin de Pays du Périgord ou en Vin de France.

Les vins du Pré Vert

La cuvée Coucou du domaine du Pré Vert est un vin blanc moelleux issu d’un assemblage de 70% de Sauvignon Gris et 30% de Sémillon., une cuvée, produite en appellation Vin de Pays du Périgord, =

Couci-Couça est un vin blanc de macération 100% Sémillon

Panic est un vin de macération moelleux issu de Sémillon.

Le pîcharate qui veut dire chauve souris en occitan car elle est la bienvenue sur la propriété

La game du Pré vert à Razac de Saussignac © Radio France - Marie Dominique PRIVE

Il en vous reste plus qu'à découvrir ces vins avec modération. Bonne dégustation

