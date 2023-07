Les événements estivals des vins Bergerac Duras avec l'IVBD

Durant l'été, les vignerons vous font déguster et découvrir leurs vins

Les vins Bergerac Duras sont une véritable invitation à la découverte du terroir exceptionnel de la Dordogne. Leur palette aromatique riche et complexe, ravit les palais les plus exigeants. Qu'il s'agisse des vins rouges, blancs ou rosés , les vins Bergerac Duras offrent une expérience gustative unique, empreinte de caractère et d'authenticité en exprimant leur singularité à travers une palette de 5 couleurs et 17 vins d’Appellation d’Origine Protégée (AOP). Pour les découvrir, l'interprofession des vins de Bergerac et Duras -IVBD- organise chaque été différentes animations . Bertrand Ballesta, responsable marketing et communication de l'IVBD et la vigneronne Muriel Landat-Pradeaux, présidente de la route des vins nous présentent le programme 2023

Partez à la rencontre des vignerons de la route des vins

Créé en 1995, la Route des Vins de Bergerac vous réserve bien des surprises. Elle est répartie en quatre circuits : Montravel , Saussignac , Monbazillac et Pécharmant .Chaque été, les vignerons proposent un grand nombre d’activités au sein de leur domaine pour la saison oenotouristique ! Pique-nique vigneron, escape game, atelier assemblage… Un programme haut en couleur avec tous les jours une animation ! Cliquez ici pour découvrir la carte de cette route des vins .

La soirée des vignerons de la route des vins

Les Vins de Bergerac & Duras vous convient cette année pour « La Soirée » avec les vignerons de la Route des Vins à Quai Cyrano lors du 14 juillet ! Une soirée unique pour rencontrer les vignerons, déguster leurs vins et savourer des planches gourmandes 100% locales ! Le tout, dans une ambiance musique live avec l’accès privatif à la terrasse pour assister aux feux d’artifices du 14 juillet. Pour réserver, c'est ici .

La soirée du 14 juillet - IVBD

Les estivales, Bar à vins éphémère

Rendez-vous le 29 juillet et le 5 août 2023 sur le port de la Ville de Bergerac pour le Bar à Vins éphémère ! A l’occasion des Estivales, les vignerons vous font déguster et découvrir l’ensemble de leurs appellations ! Des assiettes tapas vous seront proposées en début de soirée dès 19h ! Dès 21h30, vous assisterez au concert du groupe Black Pool .Une belle soirée sous le signe de la musique et du vin !

Les estivales, bar à vins éphèmère - IVBD

A déguster avec passion et à savourer avec modération !