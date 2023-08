Les Jardins de Boscornut à Sainte-Orse

A Boscornut à Sainte-Orse, il est une jolie exploitation qui produit des légumes, des poulets et des oeufs bio. Sylvie et David Prudhomme ont réussi le pari de leur reconversion.

Légumes, poules et oeufs, demandez le programme à La Ferme de Boscornut

Ils cherchaient un terre, ils l'ont trouvée à Sainte-Orse. Le stéphanois David et Sylvie Prudhomme ont changé de vie et se sont installés dans cette vieille bâtisse de Boscornut où il y avait tout à refaire et à refaire.

Pari réussi depuis 2016 : l'exploitation fonctionne en agroécologie

Malgré les aléas climatiques et la grippe aviaire, David et Sylvie ont réussi à faire des Jardins de Boscornut un lieu de référence pour leurs légumes (l’élevage de poulets et pondeuses contribue en partie à nourrir le sol grâce à un apport en fumier), leurs petits fruits et leurs poules Cou nu, 130 poulets et poules qui pondent de délicieux oeufs bio qu'on peut acheter comme le reste à la ferme, à l'AMAP de Peyrignac, et à la nouvelle boutique de Savignac ouverte depuis le 1er juin.

Et Aux Jardins de Boscornut, quand on va faire ses commissions, on peut aussi acheter les produits d'autres agriculteurs du voisinage !