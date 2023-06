Les Jeunes Agriculteurs de Dordogne fêtent la musique avec Croc 24

A l'occasion de la Fête de la Musique ce 21 juin, les Jeunes Agriculteurs de Dordogne se mobilisent et proposent le Croc'24, un hamburger composé de produits du Périgord, pain, viandes et légumes de qualité, véhiculant les belles valeurs de l'agriculture aujourd'hui.

Martin Roquecave et Arthur Galinat

L'un est maraîcher à Carsac-Aillac, l'autre fraisiculteur à Notre-Dame-de-Sanilhac. Arthur Galinat et Martin Roquecave sont deux jeunes agriculteurs passionnés et impliqués pour la cause agricole au travers de leur syndicat.