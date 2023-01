Les noix de la SCEA du Verdier à Nailhac

Julien Lochou vient de créer la marque « Terre de Noyers » et propose des cerneaux, de l'huile et du vin de noix à Nailhac.

Les noyers font partie du patrimoine périgourdin. Ils s'épanouissent entre autre sur les terres fertiles de Nailhac, et en particulier au "Verdier". Producteurs depuis 1932, le SCEA du Verdier cultive et transforme différentes variétés de noix comme la franquette, la fernor, la lara, la chandler, et un peu de corne. Julien Lochou a repris la gérance de ce exploitation de plus de 70 hectares laissant le soin à son beau père de poursuivre l'élevage des vaches limousines.

Les noix du SCEA du Verdier - Julien Lochou

C'est en rencontrant sa femme Virginie en 2011 que Julien est devenu nusiculteur, alors qu'il travaillait dans un magasin de négoce de matériaux. Depuis la reprise de cette gérance, Julien a eu envie de transformer la noix en huile et en vin sous la marque " Terre de Noyers " Il s'est donc équipé pour pouvoir fabriquer de l'huile de noix à chaud.

La gamme Terre de Noyers - Julien Lochou

Une huile de qualité car le SCEA du Verdier est sur la route de la noix avec le label AOP/AOC. En travaillant dans le respect des normes de l’agriculture raisonnée, Julien et Virginie Lochou ont été reconnus HVE « Haute Valeur Environnementale ».

Vous retrouverez des noix en coques, des cerneaux, de l’huile de noix, de l’huile de noix à la Truffe (issues de la truffière familiale) et du vin de noix et bientôt de la farine de noix fabriquée avec le tourteau, résidu des noix pressées .

L’huile de noix terre de noyers est très apprécié par le chef Thibault Limousin du restaurant le troubadour à Hautefort. Il l'utilise pour ses assaisonnements mais aussi pour rehausser viandes et poissons . Le troubadour s'engage à ce que vous finissiez votre assiette non par faim mais par gourmandise.

Pour des visites à la ferme ou découvrir la gamme Terre de Noyers, n'hésitez pas à contacter Julien LOCHOU 06.85.26.99.59.