Les producteurs périgourdins au salon de l'agriculture 2023

Des producteurs Périgourdins font découvrir leurs produits au salon de l'agriculture et sont fiers de montrer leur savoir faire

Quand on visite le salon de l'agriculture 2023, le stand du Département Dordogne Périgord est un incontournable dans le hall des "produits et saveurs de France". Une quarantaine de producteurs y présentent les produits phares : foies gras, châtaignes, vins et huiles de noix. Cette année, c'est l’Agora des champs, boutique de Producteurs à Boulazac qui a été sélectionnée par le Conseil Départemental pour représenter la Dordogne. Près d'une trentaine de producteurs de la boutique défilent sur le stand pour promouvoir leur savoir-faire et faire découvrir au public leurs produits.

Le Gaec de la Mouthe fait découvrir au public parisien son saucisson de sanglier

Matthieu Lafaye est fier de représenter la ferme familiale le Gaec la mouthe ,installée a Thenon depuis 5 générations, spécialisée dans la vache à viande de race limousine mais qui en a profité pour faire goûter leur toute dernière créationn le saucisson de sanglier

Le producteur bio de châtaignes Denis Bourgin ne s'ennuie pas sur le stand

C'est à Varaignes que Denis Bourgin s'est installée depuis une vingtaine d'années pour cultiver une quinzaine de varéités de châtaignes sur plus de 8 hectares. Une partie de sa production est vendue en frais et l'autre partie sert à faire des crèmes de marrons , des purées de châtaignes, des confitures et Denis est ravie d'expliquer au public comment ce produit, la châtaigne peut être utilisé en cuisine.

Denis Bourgin fait goûter ses spécialités à base de châtaignes © Radio France - Marc Bertrand

Au salon, vous dégustez aussi des douceurs à base de noix

A Grange d'Ans, "A la noix patiente" est une ferme bio avec des noyers sur plus de 25h et vous propose des gourmandises sucrées et salées à base de noix ! Caneles , biscuits , huile de noix en coque et cerneaux , la noix est bel et bien a l’honneur sur ce salon.

Lucette, Michel et Pauline présents sur le stand Dordogne Périgord avec leurs gourmandises à base de noix

Deux médailles pour la ferme brasserie l'Effrontée

Maeva et Issa n'y croyaient pas lorsqu'on les a appelées pour les féliciter. Elles ont envoyés des échantillons de leur bière artisanale au concours du SIA 2023 et remportent deux médailles : la médaille d'or pour leur bière After foin et la médaille de bronze pour la laboureuse. Leur Ferme-brasserie l'effrontée est située à Beaumont-du-Périgord en Dordogne. crée une bière paysanne brassée à partir des céréales cultivées sur la ferme et de la bonne viande bio périgourdine.