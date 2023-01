Dans la famille Agard, il y a le père, la mère et Simon le fils qui a rejoint l'aventure en 2022 en s'installant comme jeune agriculteur sur la propriété familiale à Saint Martin le Pin, non loin de Nontron dans le Périgord vert. Ils y élèvent une cinquantaine de vaches laitières et depuis l'installation de Simon, transforment le lait en divers produits laitiers : yaourts étuvés nature, aromatisés, brassés à la confiture ou encore du romage blanc battu ou le petit dernier, le yaourt aromatisé à boire. Ces desserts lactés sont vendus sont le nom de : " *Les produits laitiers de Simon**"*.

les vaches vivent quasiment toute l'année dehors - Agard

Mais avant de rejoindre cette aventure, Simon était déjà très investi dans la ferme. Il a persuadé en 2018 ses parents de se convertir au bio. Lors de ses études, un BTS en analyse et conduite des systèmes d’exploitation, Simon a eu l'occasion de visiter plusieurs exploitations et a découvert des méthodes de travail différentes qu'il avait envie de mettre en place. Il s'est également inspiré du travail des fermiers en Suisse qui n'hésitent pas à mettre en avant des produits sains et bons et une vraie fierté a exercer cette profession d'où ce joli slogan :" Du pis au pot".

Simon Agard © Radio France - Marie Dominique PRIVE

Simon a choisi de commercialiser ses produits auprès des collectivités, sur les marchés des producteurs de Pays, marque de la Chambre d'agriculture de Dordogne et dans les épiceries, boutiques et supérettes comme l'épicerie primeurs Bonnefond de Pascal Tranchet à Nontron, tout premier client des produits laitiers de Simon. Pour les découvrir vous aussi, n'hésitez pas à vous rendre directement à la ferme chaque samedi, de 10 à 12 heures à La Borderie, à Saint-Martin-le-Pin. Tél : 06 18 85 88 93. Goûtez-les vite, c'est un régal !