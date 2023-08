Lizzie Brocheré à l'affiche de la nouvelle série de France 2 "Filles du feu" vit en Dordogne

L'actrice Lizzie Brocheré qui tient l'un des rôles principaux dans la nouvelle série de France 2 intitulée "Filles du feu" a choisi d'installer son association agri-culturelle Engraine à Campagne en Dordogne.

En cette rentrée, France 2 propose de se plonger au cœur d'un épisode méconnu de l'histoire de France : la chasse aux sorcières au Pays basque au XVIIe siècle, qui fut l'une des plus meurtrières du pays. "Filles du feu" de Magaly Richard-Serrano est à découvrir dès lundi 28 août 2023. Le casting est impressionnant : Guillaume de Tonquédec, Michèle Laroque, Anabel Lopez, Zoé Adjani, Bruno Debrandt et Lizzie Brocheré.

Fille de Sylvie Brocheré, directrice de casting, Lizzie baigne très tôt dans le milieu du cinéma et navigue de la science-fiction (Falling Water) au thriller policier (Les Rivières Pourpres, Braquo), en passant par des séries historiques (Versailles) ou d'horreur (The Strain, American Horror Story).

Dans cette série "Filles du Feu" librement inspirée d'une histoire vraie, Lizzie Brocheré incarne Catherine, indépendante et cinglante à la tête du plus gros commerce de pêche à la baleine de Saint-Jean-de-Luz, contrainte à un mariage forcée avec un noble du Pays Basque, Monsieur d’Urtubie (Guillaume de Tonquedec).

"Filles de feu" sur France 2 - © Thierry Langro / Kwaï / FTV

Mais Lizzie a bien d'autres talents. Sa vie d'actrice est une chose mais elle a choisi également de se lancer dans une autre aventure. S'installer il y a 5 ans à Campagne en Dordogne avec son mari et son petit garçon afin de créer un lieu de passage et d'échanges qui accueille des initiatives agricoles : Engraine , une association agri-culturelle dédiée à cultiver la conscience collective du sol, de l'individu et de la connexion avec autrui. Une association qui œuvre pour encourager l'éveil, les échanges et la transmission de diverses cultures et connaissances de notre territoire ou d'ailleurs.

Le Séchoir à Campagne en Dordogne - John Robinson

"Au Séchoir, on croit aux moments de création collective… Et si fabriquer des films à partir des histoires qu’on invente ensemble, c’était comme partager les pâtes du blé qu’on a semé"

L'épautre cultivé sur les 14 hectares du Séchoir à Campagne en Dordogne - John Robinson

Les prochains événements de l'association Engraine au Séchoir à Campagne :

- NaturoFest, premier festival de naturopathie pour partager des savoirs, savoirs-faire, envies, énergies… autour de la Naturopathie et du bien vivre au naturel les 25, 26 et 27 août 2023. Découvrez le programme ICI .

- Concert du quatuor hypnotique Toukan Boukan : techno-transe entièrement instrumentale et acoustique le 8 septembre 2023 à 19H30

- Formation agriculture syntropique avec Marc Houtmann et Arnaud Mourant du 6 au 10 novembre 2023.

- Chantier collectif du 11 au 17 novembre 2023 : repas offerts et hébergement possible.

Retrouvez toutes les informations de l'Association Engraine ICI. Le Séchoir 343 route des Eyzies 24260 Campagne.