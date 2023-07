"Mieux Manger : C'est pour quand ? Décryptage des tendances de consommation Alimentaire avec les Conversations du Domaine de la Valette le jeudi 3 août 2023 à Saint- Félix de Villadeix

*"Mieux manger, c'est pour quand" .*C'est un rendez vous que vous propose l'agriculteur Arnaud Bourgeois du Domaine de la Valette installé à saint Félix de Villadeix le jeudi 3 août 2023. Au programme :

- 17h : Ouverture du Domaine et visite de la ferme

- 18H-20 h : Conversations avec le collectif les pieds dans le Plat et Bernard Boutboul, expert des tendances de consommation alimentaire

- 20H- 22h : repas paysan ( bio, local, Fait maison) autour de Boeuf Bazadais

- 22h : projection en plein air du film Délicieux

Mieux manger ca commence dès l'enfance

Pourquoi organiser un tel rendez-vous?

Arnaud Bourgeois nous explique "Depuis deux ans maintenant, on essaie d'organiser des évènements pour que les gens se rencontrent, pour qu'on puisse les écouter, des gens qui savent, des gens qui travaillent sur certains domaines et qui viennent partager avec nous leur expérience, leur savoir, leurs connaissances."

Manger sainement, c'est quoi ?

Selon Arnaud Bourgeois, l'idéal, c'est bio.Mais attention, Ça peut être bio et encore une fois très mauvais. Par contre, si c'est bio, on est sûr qu'il y a moins d'insecticides, moins de pesticides, moins de produits chimiques, moins d'antibiotiques

Arnaud Bourgeois élève des races anciennes, un retour au bon sens.

C'est un retour à nos racines, à notre patrimoine età ce qu'ont fait des gens pendant des générations et des générations. Une race, c'est quoi? C'est comme un cépage de vin, c'est quelque chose qui a été développé. Ce qui était trop faible est mort et a disparu. Ce qui était fort a été conservé et petit à petit, on a développé.

Pour Jean Marc Mouillac du collectif les pieds dans le plat, il faut impérativement éduquer nos enfants pour les faire devenir de véritables consommateurs : " c'est se remettre à vivre ensemble, mangeons de l'élevage qui protège le territoire, qui protège l'économie, qui fait vivre les gens et et assure le maraîchage, faisant vivre l'intégralité des diversités qu'on peut retrouver.

Pour continuer ce débat, inscrivez vous vite en appelant au 05 53 63 11 33 ou au 07 61 60 60 04 ou sur info@lavaletteperigord.com et rendez vous le jeudi 3 aout. Conversations +repas+Cinéma : 25 euros