" New York Burger 24 ", food truck à Antonne-et-Trigonant

Restaurateurs dans l'Ain, Maximilien et sa compagne Emeline sont choisi la Dordogne pour recommencer une aventure en Dordogne, une terre qui ,leur était chère depuis longtemps. Ils y ont installés leur foodtruck.

" New York Burger 24 ", c'est un foodtruck nouvellement installé qui apporte un peu de l'Amérique dans les villages périgourdins.

Emeline et Maximilien avaient envie de manger de bons burgers maison, pas si faciles à trouver quand on habite à la campagne. Ils ont racheté un joli foodtruck, et dans leur cuisine de 6 m2 fabriques de délicieux " New york ", "Chicago ", " Santa Fe " ou " Dallas " avec des produits de qualité; La viande vient de la Boucherie du Rond Point à Boulazac, les légumes d "Au rythme des saisons " à Antonne-et-Trigonant, la bière, c'est la BAM de Périgueux.

Circuit court et producteurs locaux sont les fondamentaux du New York Burger 24

Le food truck propose une carte serrée et efficace à de prix abordables. Les burgers sont élaborés avec du pain de la boulangerie d'â coté, "Au Fournil " d'Antonne-et-Trigonant- et les frites sont maison, et servies après une double cuisson pour être bien moelleuses à l'intérieure et croustillantes à l'extérieur.

On peut se servir le mardi soir à Escoire devant la salle des fêtes, les mercredi, jeudi, vendredi et samedi soirs à Antonne devant la salle des fêtes.

New York 24 propose aussi de réaliser tous vos burgers frites pour des évènements privés ou en entreprise à a partir de 25 personnes.