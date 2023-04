Rencontre avec Bruno Cormerais, juré sur l'émission Meilleure boulangerie de France

Rencontre avec Bruno Cormerais, juré de la "Meilleure boulangerie de France" et défenseur du savoir-faire artisanal

Le tour de France le plus gourmand de la télévision, la meilleure boulangerie de France sur M6 fête cette année ses 10 ans. 10 ans déjà que le jury composée cette année de la cheffe pâtissière Noëmie Honiat, le chef de cuisine Norbert Tarayre et le boulanger pâtissier Bruno Cormerais parcourent les routes de France à la recherche des meilleurs artisans boulangers qui concoctent chaque jour de pains des plus variés, des viennoiseries gourmandes et de délicieuses pâtisseries. Pendant ces vacances de Pâques, le trio débarque en nouvelle Aquitaine Nord pour une nouvelle semaine de compétition entre des boulangeries de la Charente maritime, la Gironde et de la Dordogne.

Joyeux, généreux et gourmand, Bruno Cormerais est dans la vie comme à la télévision. Un homme qui aime transmettre sa passion du pain et de la pâtisserie et partager ce métier qui retrouve depuis quelques années toutes ses lettres de noblesse.

En 2004, c’est la consécration, il devient Meilleur Ouvrier de France, en boulangerie., une reconnaissance dont il est fier. car faire du pain, ce n'est pas juste un mélange d'eau et de farine.

Pour Bruno Cormerais, faire du pain, c'est bien connaitre ses matières premières, prendre le temps pour la fermentation, cela doit être une vraie passion

Un passion car le boulanger fait son pain la nuit dans son fournil qui est vendu dès 7heures le matin, un produit qui se consomme frais, un produit qui ne se conserve pas. Il faut donc un vrai savoir faire et prendre le temps.Il faut entre 15 à 18 heures pour faire une baguette de tradition et la durée de vie d'une bonne baguette est de 4 a 6 heures. La France possède 28 000 artisans boulangers. C'est dire qu'il y a un vrai attachement à ce produit.