Renouer avec un plat ancestral, les escargots

Installé depuis 2021 à Corgnac sur l'Isle, près de Négrondes, Nicolas Desgraupes élève des escargots et propose de la vente directe de produits frais, conserves et en vif

Nicolas Desgraupes est héliciculteur. Après 20 ans passés dans le secteur de la mécanique automobile et la vente de pièces détachées. Nicolas a repris l'activité des Fouquet créée il y a plus de 30 ans à Vaunac en mai 2021 en transférant l'exploitation hélicicole 1,4 km plus loin, au lieu-dit Cambade à Corgnac sur l'Isle, près de Négrondes pour créer à son tour l es escargots du Périgord.

Nicolas Desgraupes © Radio France - Marie Dominique PRIVE

Ce sont des gros gris du nom de Helix Helix Aspersa Maxima et le petit gris connu sous le nom [

Helix aspersa aspersa

](https://fr.wikipedia.org/wiki/Helix_aspersa_aspersa "https://fr.wikipedia.org/wiki/Helix_aspersa_aspersa") qui sont élevés dans des parcs à l'abri du froid, chauffé et éclairé. Les escargots sont hermaphrodites, mâles et femelles vont pondre dans la terre. L'incubation dure environ 40 jours et au terme , les bébés sortent de terre et sont mis en parc extérieur où ils se nourriront de verdure. Après 120 jours de croissance, les premiers escargots pourront être ramassés, et ce, jusqu'au mois d'octobre où ils seront récoltés. Nicolas sélectionnera les reproducteurs qui seront isolés en chambre froide où ils hiberneront jusqu'au mois de mars. Pour le reste, les escargots seront abattus puis cuisinés sur place et transformés en sauté d'escargots aux pleurottes, en escargotines du Périgord ou encore en croquilles, la toute dernière nouveauté de la maison à déguster lors de l'apéro. Nicolas vous propose également les escargots du Périgord dans sa coquille, remplie d’un mélange de beurre, de persil et d’ail finement haché. Vous avez juste à les placer au four une dizaine de minutes et à déguster avec un bon verre de vin de blanc.

Les Escargots du Périgord, à retrouver sur le marché de Thiviers le samedi matin ,à l'Agora des champs à Boulazac et à Campagne Producteurs à Périgueux . Faisant partie du réseau Bienvenue à la ferme , si vous voulez tout savoir sur ce gastéropode, vous pouvez visiter l'élevage le jeudi de juin à août, uniquement sur rendez-vous.

Les Escargots du Périgord - Négrondes - Contact : 06 81 16 32 90