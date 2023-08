Terrasson en fête avecla foire aux veaux primés et la fête de l'ensilage

Le 31 août, les Jeunes agriculteurs de Terrasson organisent leur première foire primée aux veaux limousins.

Jean-Charles Chanquoi est Président des Jeunes agriculteurs du canton de Terrasson. Quant à Guillaume Chazarin; il eleve des veax sous la mère à Villac. éleveur de veaux sous la mère.,Le 31 août, ils organisent la foire primée aux veaux limousins, suivie samedi 2 septembre de la fête de l'ensilage.

C'est important pour nous d'organiser des événements comme ça déjà pour faire voir ce qu'on fait au quotidien dans nos fermes. Mais aussi pour garder un lien avec le grand public et le consommateur,, de faire découvrir notre métier, notre savoir faire et surtout qu'on puisse garder de bonnes relations avec les consommateurs.

Et ils ont du succès. Terre en fete à Fouleixà , rencontre un franc succès cet été.

Le jeudi 31 août, Place de la Vergne à Terrasson sera l'hôte de la toute première foire prestigieuse dédiée aux veaux limousins, orchestrée par les Jeunes Agriculteurs du canton en collaboration avec la Sobeval et la mairie de Terrassonn

Environ quarante spécimens seront présents sur la Place de la Vergne dès 7 heures du matin, et dès 9 heures, les portes de la foire s'ouvriront au grand public. Cette occasion offrira aux visiteurs l'opportunité d'admirer les veaux de lait, qui seront exposés jusqu'à 11 heures, tandis que les éleveurs négocieront avec les acheteurs.

La cérémonie de remise des récompenses est prévue pour 11 heures, suivie d'un repas qui sera servi sur réservation au 06 28 53 92 34 ou au 06 70 97 54 84.

En plein centre de Terrasson, comme vous le dites. En effet, place de la Vergne, c'est vous sous la mer. Qu'est ce qu'ils ont de particulier, Guillaume chez vous, qui en est éleveur? [00:02:58][8.3]

[00:03:30] Speaker 2: Qu'on peut vraiment différenciée par rapport à un veau traditionnel. [00:03:32][2.1]

[00:03:33] Speaker 1: Oui, puisque justement, l'alimentation est uniquement à base de lait. La partie végétale est infime au niveau du complément parce que certaines productions de veaux ont beaucoup plus d'alimentation à base de végétaux que qu'un veau de le veau de lait sous la mère. [00:03:49][16.0]

[00:03:49] Speaker 2: Vous êtes installé là tout près de Terrasson. Ça fait longtemps. [00:03:51][2.3]

[00:03:52] Speaker 1: Depuis dix ans, se déplace en. [00:03:53][1.2]

[00:03:53] Speaker 2: Dix ans et le veau le sous la mère. C'était un choix de votre part? [00:03:55][2.2]

[00:03:55] Speaker 1: C'est un choix dès le départ pour pourquoi qu'il reste une passion. Et ce contact matin et soir auprès des bêtes qui restent toujours ancrées. [00:04:04][8.7]

[00:04:05] Speaker 2: Mais pourquoi particulièrement le veau sous la mère des? [00:04:07][2.1]

[00:04:07] Speaker 1: Parce que c'est un produit, un produit de luxe, entre guillemets, de niche et de luxe. C'est un produit de valeur et on prend plaisir toujours. [00:04:15][7.8]

[00:04:16] Speaker 2: À le faire. La foire primé au veau limousin ce jeudi 31 août à la place de Lavernhe Terrasson, suivie de la fête de l'ensilage ce samedi. Jean-Charles, en quoi vous qui êtes président des Jeunes agriculteurs du canton de Terrasson? Deux événements qui se suivent. Même pas peur. [00:04:30][13.9]

[00:04:30] Speaker 3: On en a vu. On a fait pire. Non, non, non, non. Les jeunes du secteur et les moins jeunes d'ailleurs, sont tous super motivés. Il n'y a pas de souci, ça va bien se passer. [00:04:40][9.2]

[00:04:40] Speaker 2: Et cet événement qui nous attend samedi, la fête de l'ensilage. Guillaume, vous qui êtes spécialiste, paraît il, de l'ensilage? C'est vrai ça? [00:04:47][6.7]

[00:04:48] Speaker 1: Non, je crois pas spécialiste. Qu'est ce que définissez moi? L'ensilage, mais l'ensilage. La base, c'est de récolter la plante entière, de lâcher le plus possible et. Le grain soit éclaté pour qu'il soit digestible dans le domaine de la vache. Et le principe de conservation, c'est de le mettre en état et de le bâcher de façon qui n'est pas d'air emprisonné et que l'air rentre à l'intérieur pour éviter les moisissures. [00:05:13][25.7]

[00:05:14] Speaker 2: Et pour faire ça, il faut énoncer, il. [00:05:15][1.4]

[00:05:15] Speaker 1: Faut une insidieuse. [00:05:16][0.2]

[00:05:16] Speaker 2: Et vous avez des anciennes? Oui, c'est ça la particularité ou pas. [00:05:21][4.4]

[00:05:21] Speaker 3: Voilà. Donc on fait une partie ensilage à l'ancienne. Donc on a une trentaine de véhicules qui viennent pour le samedi deux. On a ainsi une vingtaine de remorques pour, pour l'apport, pour évacuer l'ensilage. On fait le silo sur place, sur le site avec deux petits tracteurs qui vont faire le silo aussi et mettre en valeur un peu tous les anciens qui ont l'ensilage. Est arrivé au début des années 70 en Dordogne. C'est arrivé d'Angleterre et c'est ce qui a permis aussi de beaucoup développer la production laitière sur notre secteur parce que l'ensilage de maïs était utilisé beaucoup pour les vaches laitières. Mais il y aura aussi une activité ensilage d'herbe le samedi deux parce qu'on ne peut installer et de l'herbe et du maïs. [00:05:59][37.9]

[00:05:59] Speaker 2: Donc, cette journée de promotion de l'agriculture et du milieu rural promet évidemment de nombreuses animations. Il y compris oui, oui. [00:06:05][6.1]

[00:06:06] Speaker 3: Donc, du fait qu'on est quand même nombre de bénévoles conséquents, il y a des animations un peu partout qui ont émergé. On a le tracteur pulling où le tracteur devra tirer une question sur le plus loin possible qui s'intégrera dans la terre. Donc il y aura un concours de celui qui sera arrivé à aller le plus loin en tirant le caisson. Il y a aussi la course de tracteur tondeuse cross. C'est donc là, il y a les chevaux de trait qui seront là aussi, qui feront du tirage de poids. On a quoi d'autre en animation? Donc on a l'ensilage. Bien évidemment. On fera une petite tombola aussi, où il y aura des lots à gagner. Donc une exposition de matériel neuf puisque les concessionnaires du secteur viennent, viennent exposer un peu de matériel et aussi un peu d'exposition de matériel ancien. [00:06:46][40.5]

[00:06:47] Speaker 2: Il n'y aura pas d'animaux. [00:06:47][0.4]

[00:06:48] Speaker 3: Il y aura les chevaux de trait quand même, la partie animale. On est parti plus tôt sur le jeudi matin à la foire. [00:06:53][5.0]

[00:06:54] Speaker 2: C'est important de mettre en relation le passé et le futur. [00:06:57][3.1]

[00:06:58] Speaker 3: Bien. Je pense que les anciens n'auraient pas été là il y a de ça des années. On ne serait pas là aujourd'hui. C'est vrai que l'évolution qu'il y a eu en agriculture est assez impressionnante depuis ces 50 dernières années et c'est aussi important de revenir à la source de bien de ceux qui ont travaillé dur il y a 50 ans ou 60 ans. [00:07:14][16.2]

[00:07:15] Speaker 2: L'ensilage des parcelles, ça se déroule à 18 h, c'est ça? Ah non, ou pas du tout. [00:07:19][4.0]

[00:07:19] Speaker 3: On démarre à 14. [00:07:20][0.4]

[00:07:20] Speaker 2: H, 14 h, 18 h. C'est la remise des prix. Moi, j'étais déjà à la remise des. [00:07:25][4.4]

[00:07:25] Speaker 3: Inquiétez pas, je suis là pour vous remettre. [00:07:26][1.2]

[00:07:26] Speaker 2: Dans le fond. [00:07:27][0.2]

[00:07:27] Speaker 3: Je suis. [00:07:27][0.1]

[00:07:28] Speaker 2: Bien. Vous allez participer? [00:07:28][0.4]

[00:07:29] Speaker 1: Oui, oui, je serai chauffeur d'une insidieuse. [00:07:31][1.5]

[00:07:31] Speaker 2: Alors comment on se prépare à ce genre d'événement, à ce concours? [00:07:33][2.3]

[00:07:34] Speaker 1: Et bien, on prépare la machine déjà le plus possible pour bien être. Bien oui, quand même que ce soit présentable. [00:07:39][5.3]

[00:07:40] Speaker 2: Oui, c'est vraiment un concours. Oui. [00:07:41][1.5]

[00:07:42] Speaker 1: Oui, parce que je crois, si Jean-Charles me reprend, si je me trompe, je crois qu'il est jugé sur l'état de la machine. [00:07:47][4.8]

[00:07:47] Speaker 2: Et il y a plusieurs critères, oui. [00:07:49][1.7]

[00:07:49] Speaker 3: Donc on demande aussi aux concurrents de venir habillés en agriculteurs des années 70 pour que ce soit dans le thème. Donc il y a des points sur la tenue aussi, sur la manière de conduire son matériel aussi. Il faut être trop brusque, il faut casser. Il faut la manière d'avoir préparé sa machine aussi, qu'elle soit bien propre. Et donc on essaye de faire une note globale. Sur un peu tout ça, on a un jury qui touche tous les participants, donc on est 33 inscrits. Tous les participants seront notés et il y aura une remise des prix à 18 h. Voilà. [00:08:17][27.3]

[00:08:17] Speaker 2: La tenue est prête. [00:08:18][0.5]

[00:08:18] Speaker 1: Nom toujours pas. [00:08:19][0.8]

[00:08:19] Speaker 2: Toujours pas dans les années 70. [00:08:21][1.4]

[00:08:21] Speaker 1: Réfléchit encore. [00:08:22][0.4]

[00:08:22] Speaker 2: Ce qui est important aussi, c'est qu'on l'a vu. Donc beaucoup d'animations, d'activités prévues tout au long de cette journée. Et évidemment aussi, on mange sur place et on mange pas n'importe quoi quand on va dans des événements organisés par les Jeunes agriculteurs. C'est important de mettre en avant aussi les produits du terroir. [00:08:38][15.8]

[00:08:39] Speaker 3: Oui, oui, oui. Pour le samedi soir. C'est vrai qu'on a choisi un menu très très local. Donc l'entrée, on part sur du melon jambon, donc melon. Ils viennent de chez Serge qui est maraîcher. Intéressant le jambon, Ils viennent de la boucherie, les tables en bouche à Salignac. Donc après l'entrecôte, il y a 600 entrecôtes. Donc c'est quand même difficile de trouver. [00:09:00][20.8]

