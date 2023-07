la 41e édition Terre en fête, la plus grande fête de la terre en pleine champs se déroule en Pays Vernois les 29 et 30 juillet 2023

Au cœur des magnifiques paysages en pays vernois, à Fouleix et à Beauregard et Bassac près de Vergt, une terre en fête prend vie les 29 et 30 juillet 2023 grâce à l'enthousiasme et à la passion des Jeunes Agriculteurs de Dordogne . Cet événement est bien plus qu'une simple célébration agricole ; c'est un véritable hommage à la terre, aux savoir-faire traditionnels et à la richesse de la ruralité périgourdine.

Ce sont plus de 10 000 visiteurs qui affluent par jour attirés par cette ambiance conviviale et authentique. Petits et grands se pressent pour découvrir les secrets de l'agriculture et du monde rural. Les enfants émerveillés découvrent les animaux de la ferme, l'exposition de matériel agricole neuf et ancien , initiation à la traite des vaches et démontrastion de tonte de mouton.

Loïc Brunat, président du comité d'organisation Terre en Fête et Guillaume Testut, président JA 24 © Radio France - Marie Dominique Privé

Des démonstrations de savoir-faire traditionnels animent la fête. Les Jeunes Agriculteurs montrent avec passion les techniques de labour. Vous découvrez la mise en valeur des diverses qualités de 40 chiens borders collies, vous assistez au concours interdépartemental Baudet du Poitou. C'est un véritable voyage dans le temps, où les pratiques ancestrales se mêlent harmonieusement aux technologies modernes, témoignant de la capacité d'adaptation des agriculteurs d'aujourd'hui.

Au-delà de l'aspect agricole, la terre en fête en pays vernois est aussi une ode à la culture locale. Après avoir goûté le samedi soir aux burgers 100 % périgourdin, vous entendrez Wazoo r endre hommage au monde paysan et à la France des campagnes.

Terre en fête, une célébration authentique de la vie rurale qui laisse une empreinte durable dans les esprits, rappelant à tous la beauté et la valeur de la terre qui nous nourrit.

Entrée et Parking gratuits dès 9h30 et toutes les informations et le détail du programme, c'est ici ou en appelant au 05 53 35 88 43