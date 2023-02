tout ce qu'il faut savoir sur la spiruline

Depuis 2019, dans sa ferme à Razac-sur-l’Isle, Jean-Marc Constant produit de la spiruline, une micro algue aux nombreux bienfaits

La spiruline est l'une des premières formes de vie sur la planète, un micro-organisme qui existe depuis 3,5 milliards d'années. Il existe près de 1 500 espèces d'algues bleues mais seulement 36 espèces de spiruline sont comestibles. Sa couleur est bleue verte car elle est équipée de la chlorophylle (verte), du bêta-carotène (orange) et de ce précieux pigment bleu : la phycocyanine. C'est à Razac sur l’Isle que Jean-Jacques Constant produit dans sa ferme de la spiruline de qualité aux multiples effets bénéfiques que l'organisation mondiale de la santé qualifie de meilleur aliment, commercialisée sous le nom de Spiruline Vallée de L'Isle

Jean Jacques Constant © Radio France - Marie Dominique PRIVE

Pourquoi consommer de la spiruline ?

Utilisée en cure, la spiruline a de nombreux bienfaits pour notre santé

Stimule le système immunitaire

Tonus et vitalité

Soulage certaines douleurs articulaires

Diminution des carences

Récupération musculaire

Rééquilibrage alimentaire

Effet detox

Comment la consommer ?

Jean-Marc Constant la commercialise sous deux formes : brindilles et comprimés. Vous pouvez la prendre au petit déjeuner, sur vos tartines, dans vos yaourts ou compotes, dans vos céréales et smoothies. Lors du déjeuner et souper, il suffit de saupoudrer vos salades, votre soupe ou sur vos pâtes. Il suffit de mettre la valeur d'une cuillère à café et de faire une cure de 4 a 5 semaines. Les adeptes la consomment en tout temps mais la période automnale et hivernale est la période idéale pour voir les effets rapidement. Concernant les comprimés, vous pouvez en prendre 4 à 6 par jour.

la spiruline en préparation de brindiles - LUC FAURET

La gamme de Spiruline Vallée de l'Isle s'élargit avec du miel à la spiruline et d'un savon artisanal .

Pour commander la spiruline de Jean Marc Constant, cliquez ici ou n'hésitez pas à vous rendre dans sa ferme à Razac sur l'Isle le vendredi de 14h30 à 19h.