Trois jeunes agriculteurs unissent leur talent dans le Gaec de Roussille à Douville

Le Gaec de Roussille à Douville est une exploitation agricole de 3 jeunes agriculteurs associés, Francois, Etienne et Adrien qui pratiquent l'élevage de vaches, de moutons et de cochons dans le respect des animaux et de l'environnement.

Non loin de la nationale 21 entre Bergerac et Périgueux, à Douville, vous découvrez une ferme d'élevage de vaches, de moutons et de cochons, le GAEC de Roussille. Trois associés Etienne Voisin, François Molin, Adrien Huyghe se sont engagés dans une production durable, respectueuse de l'environnement et de leurs animaux. Chacun a sa spécialité : Etienne s'occupe du troupeau de vaches limousines, race à viande qui sont au pâturage plus de 8 mois par an. François est le berger. Ses brebis entretiennent de nombreux parcours en sous-bois de la ferme et autour des ruines du château de Roussille. Adrien, c'est le dernier arrivé sur la propriété s'occupe de l'élevage de cochons BIO élevés au grand air toute l'année.

Etienne Voisin © Radio France

L'abattage et le découpage sont effectués par un boucher et les viandes sont ensuite conditionnées sous formes de caissettes de viande de 5 à 10 kilos proposés en vente directe. Le Gaec de la Roussille vous propose également leurs charcuteries, des plats cuisinés et des conserves.

Francois Molin et ses brebis

Prochaine livraison 2023 :

2-3 février : Dordogne, Gironde / 9-10 février : Dordogne / 2-3 et 9-10 mars : Dordogne/ 16-17 mars :Dordogne, Gironde / 6-7 avril Dordogne, Gironde /13-14 avril Dordogne. Francois Molin : 06 75 38 48 68 Etienne Voisin : 06 89 98 86 04 Adrien Huyghe : 06 31 71 31 85

Adrien Huyghe

Et n'hésitez pas à découvrir également leur produit aux agriculteurs réunis à Bergerac