Un cadeau original : une boite de pâté datée de la ferme de Puycheny à Notre Dame de Sanilhac

La ferme de Puycheny à notre Dame de Sanilhac, tout le savoir faire traditionnel "Made in Périgord" dans votre assiette!

La ferme de Puycheny, est un véritable trésor niché au cœur de la campagne de Notre Dame de Sanilhac en Dordogne. Une ferle qui incarne l'esprit authentique de la vie rurale. L'activité principale de la ferme de Puycheny est l'élevage : ls élèvent leurs propres canards gras et sangliers sur 35 hectares de bois. La famille Prudhomme transforme dans la pure tradition avec passion et rigueur et produit des conserves,des plats cuisinées et de la salaison depuis 1932.

Tu es mon millésime, ma plus belle année

Vous cherchez un cadeau original ? La ferme de Puycheny a mis en place une boite de pâté datée !