Venez fêter la fête nationale belge

La fête nationale belge le 21 juillet se fête en Dordogne

La fête nationale belge, également appelée "la Fête du Roi" est célébrée chaque 21 juillet, date qui commémore le 21 juillet 1831, jour où le premier roi des Belges, Léopold de Saxe-Cobourg, a prêté serment et juré fidélité à la Constitution belge. Un évènement important, puisqu’il marque le début de la monarchie constitutionnelle et parlementaire. C’est en 1890 que le 21 juillet a officiellement été désigné comme jour de fête nationale en Belgique.

Bon nombre de Belges ne seront pas au pays à cette date mais en vacances en France et en Dordogne. Ce département attire énormément de Belges car il offre une combinaison attrayante de nature, de culture, de gastronomie et d'activités de plein air, le tout dans une ambiance agréable et détendue, ce qui en fait une destination de vacances très appréciée. Mais pas de quoi rater la fête nationale belge pour autant.

Baldo est un chanteur belge d'origine italienne qui a un répertoire de plus de 800 chansons romantiques qu'il interprète depuis plus de 50 ans. Il anime une émission musicale sur une chaîne de télévision belge mais a décidé de s'installer définitivement en Dordogne tout en continuant ses activités. Hors de question de passer l'impasse de la fête nationale. C'est pourquoi l'association Cénac en fête organise la fête de la bière à Cénac-Saint-Julien le 21 juillet 2023 à 19 heures pour solliciter belges mais surtout périgourdins et les touristes à venir faire la fête.

La fête de la bière à Cénac Saint Julien

Giuseppe Settembrino, au petit surnom de pépé est également belge d'origine italienne et gérant du food-truck de spécialités belges "Une frite une fois".

Le Château du Haut Pezaud à Monbazillac organise un repas à l'occasion de la fête nationale belge. La propriétaire Christine Borges est belge. Toutes les infos ici .