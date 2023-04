Week-end anniversaire des 10 ans du Domaine de la Tuque.

A l'occasion de Printemps à la ferme, venez souffler les10 bougies du domaine de la Tuque à Biron le 29 et 30 avril 2023

C'est un moment festif qui vous attend le samedi 29 et dimanche 30 avril 2023 au domaine de la Tuque à Biron dans le Périgord pourpre . A l'occasion de leur 10e anniversaire et le printemps à la fête , les vignerons Vincent Rivaux et Gilles Detilleux vous accueillent dans leur vignoble.

"C’est une aventure, une histoire, qu'ils écrivent ensemble depuis une décennie. À force de ténacité, de dévouement et de passion, ils ont fait d’un rêve cette réalité."

Gilles et Vincent sont des vrais passionnés et on choisit de cultiver un vignoble historique de six hectares qui s’étage sur les coteaux, à 220 m d’altitude. Tuque en occitan signifie promontoire ou colline rocheuse. Grâce à ces sols riches, différents cépages tels que le Colombard, l'Abouriou, le Merlot ou encore le Cabernet y sont cultivés .Parmi les cépages anciens, l**'Abourioun** originaire du territoire, entre le Villeréalais et le Monpaziérois. C'est un cépage très ancien qui, autrefois, a été éradiqué par le Phylloxera. Mais Gilles et Vincent ont pris le pari de le réintroduire sur leurs côteaux. aujourd'hui le domaine vous propose huit appellations classées IGP du Périgord orientée 100% biologique.

a l'occasion des 10 ans du Domaine de la Tuque , balade dans les vignes - Domaine de la Tuque

Pour fêter les 10 ans du domaine, c'est tout un we qui vous attend les 29 et 30 avril de 10 h a 18 h . A cette occasion, vous aurez la chance de découvrir en avant première leur tout nouveau blanc moelleux 2022 : Gaïa mais aussi :

Le petit dernier de la famille, le gaïa - Domaie de la Tuque

- Des visites libres et gratuites du vignoble accompagnées de dégustations.

- Un apéro concert sur réservation le samedi soir dès 18h avec Mandy le rouge, chanteuse française d’origine malgache, de cœur argentin qui chantera la Madrugada, une invitation au voyage !

- Une balade le dimanche matin à 10h pour écouter et reconnaître les piafs du vignoble avec la participation de l’ornithologue Michel Hoare, membre de la Ligue de Protection des oiseaux, représentant du centre de soin de la Faune sauvage de Tonneins.

Pour réserver contactez-les vite ici ou par tél : +33 5 53 63 13 14

vigne du Domaine de la Tuque - Domaine de la Tuque

Bonne visite et pour découvrir tout le programme du "Printemps à la ferme", rendez -vous sur la page www.bienvenue-a-la-ferme.com/dordogne .