Cuisine chilienne et sud-américaine avec Rosa, La Cocina de Rosa 40

Extra, il n'y a pas d'autres mots, la cuisine de Rosa Lorr-Inostroza est extra, délicieuse. Une cuisine du Chili et sud-américaine en général généreuse et familiale.

Impossible de résister aux plats de notre Chilienne Rosa Lorr-Inostroza, c'est La Cocina de Rosa 40. Rosa cuisine les plats typiques du Chili et d'Amérique du Sud. Comment résister à son pastel de Choclo, son chili con carne, son poulet ananas et passion mais aussi des empanadas, ensaladas et autres tapas comme ses tortillas et sopaipillas pour ne citer que ces exemples.

Pour Côté Saveurs l'émission des gourmands de France Bleu Gascogne Rosa nous fait déguster le chili et le poulet ananas-passion. Un régal, une révélation en plein cœur de l'hiver. Mais c'est bien sûr, en cette saison mettons de la couleur et des épices dans nos assiettes. Le chili con carne est impérial, parfaitement équilibré, riche en goût, en saveurs, il vous transporte illico à Santiago la capitale du pays d'où est originaire Rosa et sa famille. Pour le réaliser vous aussi notre cuisinière vous donne sa recette dans les grandes lignes et même chose pour le poulet ananas-passion que le amateurs de sucré salé s'empresseront de reproduire.