Des cookies et encore des nouveaux cookies chez Kelly Gourmandises à Mont-de-Marsan

Kelly Gourmandises est ses nouveaux énormes cookies, les gookies, font fureur en ce moment parce qu'ils sont tellement bons ! On en redemande et ça tombe bien désormais Kelly vous accueille en boutique à Mont-de-Marsan.

Des énormes cookies de 130 grammes pièce à 3 euros avec une nouvelle recette à tomber par terre, ce sont les gookies de Kelly Gourmandises , Kelly Balducci la montoise qui désormais vous accueille en son laboratoire-boutique z.i du Conte, 147 Rue Floche 147 bis à Mont-de-Marsan. Kelly est à votre disposition pour vous régaler de ses œuvres d'art qui ne ressemblent à aucun autre cookie, elle vous régale aussi de ses glaces associées à ses cookies monstres et vous propose également boissons froides et chaudes et réalise vos brunchs et cookies spéciaux sur commande. Et si vous ne pouvez pas aller chercher vos gookies, ils viennent à vous en mode livraison !

Forêt noire, citron meringué

Le gookie forêt noire et le gookie citron meringué font leur entrée dans la gamme d'énormes cookies de chez Kelly Gourmandises. Finesse et délicatesse pour ses deux nouvelles créations et comme Kelly aime partager elle vous délivre LA recette du cookie citron meringué. En réécoutant l'émission Côté Saveurs elle vous guide étape par étape.

Pour ce cookie il vous faut:

250g de beurre

2 œufs

100g de sucre blanc

100g de sucre roux

350g de farine

1 sachet de levure

1 citron (ou yuzu par exemple)

de la meringue en petit morceau (faite maison ou non)

Mélangez le sucre, les œufs et beurre froid en morceaux. Ajoutez le citron en jus et mélangez à nouveau. Ajoutez la farine et la levure, mélangez encore puis ajoutez les morceaux de meringue. Pour obtenir une bonne texture la pâte ne doit pas coller à vos doigts.

Faites vos boules puis déposez-les sur une plaque à pâtisserie ou dans des moules.

Enfourner à four chaud à 180 degrés pendant 15 minutes pour de gros cookies.

Les gookies forêt noire et citron meringué de la montoise Kelly Gourmandises. © Radio France - MCG

Les gookies de Kelly peuvent se conserver dans une boîte hermétique cinq jours sans soucis, vous pouvez les repasser au four 2 ou 3 minutes pour retrouver "l'effet coulant".