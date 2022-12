Du gibier pour vos repas de fête ? Chez GABAITI dans les Landes on a tout ce qu'il vous faut

GABAITI c'est le spécialiste du gibier dans les Landes et c'est l'entreprise de Maxime Pastaud pour tout votre gibier frais, en plat cuisiné, charcuterie et salaison.

Depuis une petite année maintenant le landais Maxime Pastaud, chasseur dans l'âme, s'est lancé dans le commerce du gibier. Du gibier frais mais aussi en plat cuisiné en charcuterie et salaison. Ce sont les produits GABAITI distribués dans quelques magasins de producteurs des Landes et bons repères de gourmands, des produits aussi cuisinés dans les bons restaurants landais comme à Magescq chez le cuisinier aux deux étoiles Jean Coussau par exemple. Maxime commercialise également directement depuis son site internet.

Les produits GABAITI de Maxime Pastaud, spécialiste du gibier dans les Landes. © Radio France - MCG

Chevreuil, cerf, sanglier, .. à toutes les sauces

Chez GABAITI vous trouverez rôtis de cerf, filet mignon de chevreuil ou encore pâté de cerf aux châtaignes, pâté de chevreuil, pâté de sanglier au piment d'Espelette, … axoa de chevreuil, saucisses confites de sanglier, civet de sanglier, fricassée de chevreuil au floc de Gascogne.. ou encore saucisse sèche de chevreuil, chorizo de sanglier, … et la liste est longue. Le mieux pour vos commandes c'est de joindre directement notre homme pour vous entendre avec lui surtout si vous voulez faire affaire pour les repas des fêtes de fin d'année .

Rendre accessible le gibier de la chasse locale

Maxime Pastaud collecte pour son entreprise le gibier de sociétés de chasse locales prêtent à partager via un circuit officiel et encadré. C'est comme ça qu'il collecte le gibier chassé le weekend avant de l'acheminer auprès de services vétérinaires pour pouvoir enfin envoyer la matière première en conserverie où sont élaborés les produits prêts ensuite a être vendus pour vous régaler. Objectif : rendre accessible ce gibier des société de chasse aux particuliers et professionnels voire aux collectivités.