Flaune aveyronnaise avec la cheffe Maéva Darléon du foodtruck Vadrouille Gourmande dans les Landes

Retour aux sources pour la cheffe landaise Maéva Darléon du foodtruck Vadrouille Gourmande avec sa flaune aveyronnaise, le gâteau de son enfance.

Mais qu'est-ce-que la flaune aveyronnaise ? Ce gâteau que Maéva Darléon notre cheffe cuisinière et pâtissière du foodtruck Vadrouille Gourmande a dégusté en culotte courte. C'est un gâteau entre le flan et le cheesecake à base de fleur d'oranger et de recuite ce un fromage typique du sud de l'Aveyron au bon lait de brebis. Un gâteau léger, pas trop sucré avec ce fromage si gouteux qui se rapproche du breuil au Pays basque, du greuil en Béarn ou du brocciu en Corse. Et la recette est très simple, Maéva vous la propose en réécoutant l'émission.

La flaune aveyronnaise de Maéva Darléon, le foodtruck Vadrouille Gourmande. © Radio France - MCG

De la flaune aveyronnaise que Maéva affectionne tant à l'une de ses spécialités, la pâtisserie pour les intolérants au lactose, au gluten et les diabétiques. Un cake au mojito le fameux cocktail préféré des français. Si la menthe dans un gâteau peu surprendre et bien c'est une réussite car elle apporte une vraie fraîcheur. Pour éviter le gluten notre pâtissière à choisi des mélanges de farines qui ne comportent aucun gluten, elle a remplacé les produits laitiers par un yaourt végétal au soja et c'est le miel qui vient en faible dose se substituer au sucre. Dans ce cake à l'image d'un gâteau au yaourt il y a donc de la menthe fraîche finement ciselée et des zestes de citron vert. A reproduire absolument chez vous ! Par dessus un sirop composé de rhum, de la menthe, du citron vert, le tout cuit avec de la fécule de maïs pour obtenir une consistance sirupeuse.

La gâteau mojito de Maéva Darléon du foodtruck Vadrouille Gourmande pour les intolérants au lactose et gluten et les diabétiques. © Radio France - MCG

Pour commander vos gâteaux spéciaux, faire appel à Maéva pour vos évènements en mode traiteur foncez sur sa page Facebook ou son compte Instagram, elle se fera un plaisir de vous renseigner et créer pour vous les gâteaux et les buffets les plus savoureux. Vous y retrouverez aussi la tournée de son foodtruck dans les villages landais.