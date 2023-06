La saison des glaces est lancée au Jardin des Anges de Capbreton

On craque pour les glaces artisanales du Jardin des Anges de Capbreton. Des glaces en pots mais aussi en magnum. Un régal, à consommer sans aucune modération !

Marion Gastine et Brendan Banchou, le Jardin des Anges à Capbreton, pâtisserie, salon de thé et glacier.

Comment résister aux glaces du Jardin des Anges de Capbreton ? C'est presque mission impossible. A l'œil elle sont très attirantes et à la dégustation elles deviennent addictives mais ce qui nous arrange c'est que l'apport en sucre est revu à la baisse comme dans les magnum par exemple!

Les magnum du Jardin des Anges de Capbreton. © Radio France - MCG

Des glaces magnum artisanales c'est quand même grandiose, magnum noisette, café-chocolat ou vanille, vous allez fondre ! A tester de toute urgence au 6 rue des corsaires, et en faisant quelques mètres de plus vous pourrez les déguster les pieds dans le sable face à l'océan, plaisir suprême !

Les crèmes glacées irrésistibles du Jardin des Anges de Capbreton. © Radio France - MCG

Bien sûr nous vous conseillons de tester aussi les glaces en pots, contenants réutilisables car au Jardin des Anges on ne gaspille pas. En dégustation pour l'émission Côté Saveurs la glace aux œufs au chocolat Guanaja, la glace Rhum de Martinique raisins, crème glacée à la vanille de Tahiti, vanille très florale. Douze bacs de glaces vous sont proposés en continu avec quelques changement régulier entre sorbets et crèmes glacées et même la glace mystère.

A venir dans quelques jours les barres glacées et d'autres création divines, on a hâte.

Toutes les gourmandises glacées du Jardin des Anges sont garanties sans colorants ni conservateurs pour des produits toujours plus saints.