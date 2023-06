Le chef landais Thomas Leprince cuisine la bonite de Capbreton

Excellente la bonite du chef du Clos Nicolas à Eugénie-les-Bains. Une bonite de Capbreton associée aux dernières fèves et aux cerises avec une touche fraîcheur de sa sauce tahini aux herbes. Un régal !

Nous entrons progressivement dans la saison de la bonite que vous trouverez "au cul du bateau" du port de Capbreton. Le chef Thomas Leprince du Clos Nicolas d'Eugénie-les-Bains nous la cuisine à la perfection. Pour l'émission des gourmands et des gourmets Côté Saveurs il vous donne tous ses conseils pour la cuire dans un mélange huile d'olive et huile de colza. A cette sublime bonite le chef ajoute une marinade de fèves à l'huile de chanvre des Landes et au vinaigre floral Romeiko. Pour accompagner les fèves de belles cerises juteuses et sucrées et pour lier le tout une sauce tahini (sésame) aux herbes fraîches, persil, coriandre et menthe. Sauce à reproduire chez vous absolument. Pour le croquant Thomas Leprince réalise de belles tuiles en forme de feuille au piment d'Espelette et pour la couleur quelques touches de fleurs de pensées qui sont comestibles.

Bonite de Capbreton, fèves marinées, cerises, sauce tahini aux herbes fraiches, fleurs de saison par le chef Thomas Leprince du restaurant le Clos Nicolas à Eugénie-les-Bains. © Radio France - MCG

Le Clos Nicolas d'Eugénie-les-Bains, hôtel et restaurant, cuisine fraîcheur, minceur et sur mesure

Pour satisfaire la clientèle de curistes et les amateurs de bonne cuisine savoureuse Thomas Leprince s'adapte à tous les palais. Du menu du jour à la carte en passant par les menus sur mesure le chef se plie à vos envies et vos besoins. Vous pouvez même séjourner sur place et profitez de piscines de l'établissement. Vous y dégusterez le top du top des produits locaux autour de l'établissement et bien sûr le "must" des produits de saison. En plus de sa bonite le chef nous propose de travailler l'abricot avec sa revisite du tiramisu. Petit muffin à l'huile d'olive, abricots frais, jus à la liqueur de Chartreuse et crème tiramisu, sans oublier la verveine, el poivre Timut et les fleurs séchées de saison.