Le thon en tataki par Vincent Storti, Chez Vincent à Léon et Hossegor

Le thon en tataki c'est un délice. Vincent Storti le poissonnier de Léon et Hossegor nous donne sa technique et sa recette.

Thon rouge, thon blanc, thon albacore, thon patudo, le thon se prête à des tas de recettes. Vincent Storti le poissonnier de Léon et Hossegor, Chez Vincent , nous propose son fameux tataki de thon. Une recette très simple à réaliser à la poêle ou à la plancha l'outil préféré de Vincent. Et c'est le thon albacore que choisit notre poissonnier pour son tataki pour son rapport qualité/prix. Une belle longe de thon albacore que votre artisan vous préparera et que vous ferez ensuite mariner avant de la cuire puis de la laquer de sa sauce.

longe de Thon albacore. © Getty

Pour la marinade de 24 heures, Vincent opte pour un mélange de sauce soja salée, de sauce teriyaki, de sauce ponzu et d'un peu de sauce soja sucrée. Une fois la longe bien marinée il faudra donc la snacker à la plancha pour obtenir une croute. Vous n'aurez plus qu'à la découper en lamelle d'environ 1 cm que vous disposerez dans une belle assiette.

Dernière étape, laquer les lamelles d'une réduction de sauce ponzu, sauce soja sucrée et sauce teriyaki. Sauce à laquelle vous ajouterez hors du feu de l'huile de sésame grillée ou toastée. Pour la déco et le goût, quelques graines de sésame et quelques herbes fraîches et le tour est joué.

Le thon en tataki mais aussi si l'envie vous prend en brochettes, en carpaccio, en tartare, en axoa, en conserves … à vous de voir, en réécoutant l'émission Vincent Storti vous délivre ses idées recettes et ses astuces de cuisine.