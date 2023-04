Les beaux jours sont là, on sort les planchas et les barbecue !

Chipo, ventrèche, brochette, travers, … La saison des planchas et barbecue est lancée ! Nos bouchers landais Philippe Gaye et Philippe Moreau nous conseillent.

Si nos deux hommes sont spécialistes du boudin et du saucisson à l'ail, ce sont avant tout des très très bons artisans bouchers charcutiers. Deux artisans passionnés qui savent parfaitement mettre à l'honneur leur profession vantant les mérites du métier comme personne. L'un officie à Mont-de-Marsan c'est Philippe Gaye et l'autre sévit à Samadet c'est Philippe Moreau et les deux sont copains comme cochon ! Et avec l'arrivée des beaux jours ils nous encouragent à passer chez nos bouchers pour trouver de la viande de qualité en circuit court à faire à la plancha et au barbecue. Si vous ne maniez ni l'un ni l'autre vous testerez le saucisson à l'ail de la maison Moreau multirécompensé comme le boudin ou bien les supers recettes de Philippe Gaye le montois, les deux compères vous en disent plus en réécoutant l'émission.

Les bouchers de Mont-de-Marsan et Samadet Philippe Gaye et Philippe Moreau dans les studios de France Bleu Gascogne. © Radio France - MCG

Des chipolatas et des brochettes à toute les sauces !

Le printemps bien installé inspire nos bouchers qui vous concoctent des chipolatas à toutes les saveurs et de supers brochettes à faire sur vos outils de grillades préférés. Chipo aux véritables herbes de Provence, chipo aux cèpes, chipo à l'ail des ours, … mais aussi saucisses de veau chez Philippe Moreau le samadetois et puis brochettes d'agneau avec des morceaux taillés dans le collier ou dans l'épaule chez le montois Philippe Gaye car si la viande a beaucoup augmenté côté tarif on arrive toujours à trouver des bons produits abordables et on remerciera nos artisans qui jour après jour réduisent leurs marges pour ne pas effrayer les consommateurs. Et nos artisans de nous mettre en garde ! Attention aux produits "trafiqués", de l'agneau trop fort en goût et donc mal préparé ou un peu trop âgé aux chipolatas et saucisses qui rendent de l'eau à la cuisson signe de présence et d'eau forcément et de beaucoup de gras et autres produits conservateurs néfastes pour la santé.

Comment bien cuisiner tous ces produits ou encore travers et ventrèche notamment sur plancha et barbecue mais aussi comment réussir les cuissons de toutes vos viandes au four comme les rôtis de veau, de porc et de bœuf ? Nos artisans vous donnent toutes leurs astuces dans Côté Saveurs avec humour et gentillesse.