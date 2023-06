Nuit des légumes ce vendredi 2 juin aux Jardins de Nonères à Mont-de-Marsan

Rendez-vous à 18 heures ce vendredi 2 juin aux sublimes Jardins de Nonères à Mont-de-Marsan pour la fameuse Nuit des Légumes, l'évènement annuel à ne pas rater !

Elle est incontournable cette traditionnelle Nuit des Légumes des Jardins de Nonères à Mont-de-Marsan. Pour l'occasion et pour Côté Saveurs l'émission des gourmands de France Bleu Gascogne Jullien Le Baïllif chef d'exploitation du site et sa collègue Christelle Adnet en charge de l'accueil et de la boutique nous ont rendu visite avec leurs pépites ! Leurs légumes du moment et autres douceurs tout droit venues de chez les producteurs et Établissements et service d'aide par le travail voisins. Et oui les Jardins de Nonères sont des établissements médico-sociaux qui permettent à des travailleurs handicapés d'exercer une activité salariée, là-bas on œuvre pour une société inclusive où tout le monde à sa place et évolue dans son métier. Et ça bosse dur chez les "nonèriens" dans la joie et la bonne humeur car l'équipe vous propose:

pépinière et floriculture

espace cueillette en libre service

maraîchage biologique

création et entretien d'espaces verts

travaux agricoles

atelier de plastification

drive fermier de bons produits locaux

Carottes, concombres, courgettes, salades, betteraves, ...

Venez cueillir vous même vos légumes biologiques en musique pour cette Nuit des Légumes dès 18 heures évènement GRATUIT, c'est le lancement officiel de la saison de la cueillette des Jardins de Nonères ! Donc pensez à prendre votre panier.

Sur place bodéguita pour vous restaurer et boire un verre avec planche de charcuterie, fromage, chips des Landes, tapas de saucisses, lomo, padron, piments doux des Landes, fraises et pastis landais.

La salade Nonères de Corinne des Jardins de Nonères. © Radio France - MCG

Animation astronomie avec l'Astro Club du Marsan, animation "fossiles" pour les enfants avec le club de la carrière de Saint-Martin d'Oney, Grande course de brouettes, Concert à 19 heures avec "Cerise on the Cake", présence des Jardins Reconnaissants, du fameux "vélo jus de fruit" pour faire du jus de fruit en pédalant. Ce sera donc le moment devenir faire le plein de bonnes choses de ce jardin pas comme les autres où l'homme et la nature cohabite à merveille !