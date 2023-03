On cuisine le chipiron avec le poissonnier de Léon et Hossegor, c'est Vincent Storti

Mais quel délice les chipirons ! Vincent Storti le poissonnier de Léon et Hossegor les cuisine à merveille et nous délivre tous ses secrets.

Sur la façade atlantique le chipiron se pêche dès le mois de mars. Dans le sud-ouest la pleine saison c'est vraiment l'été. Pour les cuisiner comme un chef Vincent Storti le poissonnier de Léon et Hossegor "Chez Vincent" nous délivre astuces et conseils. Nombreux sont ceux qui les aime à la plancha tout simplement avec un peu d'ail et de persil mais il existe beaucoup de recettes différentes pour les sublimer.

Chipirons à la sauce Bixente de Chez Vincent les poissonneries de Léon et Hossegor. © Radio France - MCG

Chipirons à la plancha, en sauce, farcis, …

Notre poissonnier vous conseille de tester les chipirons nature, bien revenus à la plancha avec un filet d'huile d'olive et quelques herbes aromatiques, sinon vous pouvez les farcir, les faire à l'encre, … à vous de choisir, votre poissonnier vous les préparera et vous demandera peut-être une petite participation. Vincent vous donne ses recettes détaillées et ses techniques en réécoutant l'émission mais lui même les aime avec sa sauce Bixente, une sauce savoureuse aux piquillos, huile d'olive, ail, vinaigre de vin rouge au jus de framboise, vinaigre balsamique, vinaigre de cidre de pommes, vinaigre de pomme, vinaigre balsamique blanc puis sel, poivre et piment d'Espelette AOP. Il vous conseille, si vous ne passez pas par la congélation, de les faire blanchir dans leur eau à la casserole en montant progressivement le feu au moins 5 bonnes minutes puis de les déposer ensuite sur du papier absorbant. Son dernier conseil, ne pas les tailler et donc les garder entier s'ils ne sont pas trop gros.