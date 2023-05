On découvre les bons légumes bio d'Emmanuelle Schilling maraichère à Montsoué, vive le circuit court !

Zéro pesticide, aucun entrant chimique, à la Ferme Hartaban de Montsoué on ne fait que du légume bio. Emmanuelle Schilling la maraîchère fait pousser de tout et dans le plus grand respect de la nature.

Chez Emmanuelle Schilling notre maraîchère de Monstoué, la Ferme Hartaban , vous trouverez le top du top des légumes de saison cultivés avec beaucoup de soin et d'amour en agriculture biologique. Installée depuis 2019 Emmanuelle n'a jamais envisagé de travailler en conventionnel, le bio était une évidence. Sur ses terres elle cultive de tout et n'achète aucun plants, tout est fait sur place à partir de graines savamment sélectionnées ce qui permet à Emmanuelle de jouer avec les variétés diverses et variées.

En ce moment en vente directe à la ferme en passant un coup de téléphone en amont, fèves, petits pois, salade, chou-rave, blettes, les premiers concombres et premières courgettes et bientôt les tomates de treize variétés différentes rien que ça, les cornichons, les carottes, les pommes de terre,... et autres légumes de l'été qui se font désirer.

Les légumes bio de la Ferme Hartaban à Montsoué chez Emmanuelle Schilling. © Radio France - MCG

Notre maraîchère vient de terminer son laboratoire sur l'exploitation pour se lancer dans la conserves de ses légumes, reste à élaborer les recettes et autre nouveauté à venir très prochainement, le magasin à la ferme pour consommer toujours plus en circuit court.

Pour l'instant outre directement sur l'exploitation en précommande, vous retrouvez les légumes d'Emmanuelle sur le marché de Saint-Sever le samedi matin, à la Ruche qui Dit Oui de Benquet, Saint-Pierre-du-Mont et Pécorade et en dégustation dans les belles assiettes du chef Pascal Sauton à l'Auberge du Laurier de Saint-Cricq-Chalosse et du chef Nicolas Fort du restaurant l'Art des Mets à Saint-Sever.