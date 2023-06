On teste la nouveauté de la Ferme Auberge du Haza où l'on élève traditionnellement des canards gras

La nouveauté gourmande de 2023 à la Ferme du Haza de Saint-Aubin où on élève dans la plus pure tradition landaise des canards, c'est LA galette au confit de canard, sauce foie gras, œuf de la ferme, pommes de terre et emmental.

Marion et Benoît Justes, la Ferme du Haza à Saint-Aubin, avec leur galette au confit de canard et sauce foie gras.

Excellente cette galette du Haza, **la galette à l'**effiloché de confit de canard, sauce foie gras, œuf de la ferme, pommes de terre et emmental de la Ferme du Haza de Saint-Aubin. A la Ferme du Haza on élève des canards gras et on attend le retour des oies après la grippe aviaire. Et pour cette saison vous allez pouvoir la déguster sur divers évènements comme par exemple les Marchés des Producteurs de Pays ou encore à la bodéga des producteurs de la féria de Dax. Marion et Benoît Justes les producteurs se feront un plaisir de cuisiner pour vous. Et comme ils sont adorables ils vous donnent leur recette en réécoutant l'émission des gourmands Côté Saveurs, recette inspirée de leur voyage en Bretagne bien sûr. Une galette faite avec la farine de sarrasin du Moulin Compayrot à Doazon en Béarn chez Cécile la productrice. Tout le reste (hors emmental) vient de leur ferme ce qui rend cette galette très goûteuse.

La galette au confit de canard, sauce foie gras, œuf de la ferme, pommes de terre et emmental de la Ferme du Haza de Saint-Aubin © Radio France - MCG

Rendez-vous à la ferme à Saint-Aubin !

En ce moment et depuis plusieurs mois, si vous cherchez du bon canard à des prix défiant toute concurrence, rendez-vous chez vos producteurs près de chez vous. Marion et Benoît vous l'assure, "ça vous coûtera bien moins cher de consommer en circuit court", beaucoup moins cher. Vous pouvez par exemple aller célébrer la fête des pères à la Ferme du Haza, occasion rêvée de bien manger et de remplir votre panier !

Vous trouverez toute l'actualité de la Ferme du Haza sur sa page Facebook sinon directement sur place en faisant vos course au 130 Route du Haza, 40250 Saint-Aubin.