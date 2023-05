Rouleau de printemps landais avec le chef à domicile Alex Guigard

Atelier gâteau basque avec le pâtissier dacquois Hugues Gaudet

Une pâte croquante, une crème fondante, le gâteau basque est une spécialité irrésistible et addictive et les artisans déclinent la recette de plus en plus. Hugues Gaudet le pâtissier et chocolatier d'Un Bain Au Chocolat à Dax nous donne SA recette.