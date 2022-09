On cuisine le céleri sur France Bleu Alsace

On consomme les côtes crues ou cuites et on utilise les feuilles séchées pour relever salades, potages, sauces et courts-bouillon.

Un légume fabuleux que l'on cuisine ce mercredi avec Thony Billon, chef du restaurant les grands arbres du complexe hôtelier la verte vallée à Munster dès 10h sur France bleu Alsace

Le principe est simple :

donnez 4 à 5 ingrédients que vous avez dans vos placards de cuisine, votre frigo, votre garde-manger ou votre potager

en 2 minutes, le Chef présent en studio doit imaginer une recette à base des produits proposés

Jusqu'au 31 octobre c’est L’opération « Dégustons l’Alsace » dans vos restaurants avec les marques Savourez l'Alsace et Savourez l'alsace produits du terroir.

« Envie de manger des produits locaux au restaurant ? En octobre, en choisissant un établissement participant à l’opération Dégustons l’Alsace c’est s’assurer de l’origine et de la qualité des produits, tout en soutenant l’économie locale !

Retrouvez la liste des restaurants sur gastronomie.alsace. Alors, bonne dégustation ! A gueter !

Dans le cadre de cette opération, pour le défi du panier, Savourez l'Alsace et Savourez l'Alsace produits du terroir et Les Etoiles d'Alsace vous offrent

- 60€ à valoir dans un restaurant partenaire des Etoiles d’Alsace + panier gourmand