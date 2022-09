Le poulet d'Alsace se cuisine sur France Bleu Alsace

Le poulet fait partie des viandes blanche et se consomme sous plusieurs formes.

Roti, poélé, au four, au barbecue, en brochettes cette viande, excellente source de protéines s'accompagnent de tous types de féculents et de légumes. Et qu'en il est d'Alsace, c'est encore mieux.

On cuisine le poulet ce vendredi avec Cédric Kuster, directeur du restaurant gastronomique La casserole à Strasbourg dès 10h sur France Bleu Alsace

Et tentez votre chance au Défi du panier ! Tous les jours à 10h50, notre chef attend votre appel.

Le principe est simple :

donnez 4 à 5 ingrédients que vous avez dans vos placards de cuisine, votre frigo, votre garde-manger ou votre potager

que vous avez dans vos placards de cuisine, votre frigo, votre garde-manger ou votre potager vous lui demandez une recette pour une entrée, un plat, un dessert ou même un apéro dinatoire

en 2 minutes, le Chef présent en studio doit imaginer une recette à base des produits proposés

Chaque jour, si vous êtes sélectionné.e à l'antenne, vous participez pour le super cadeau du mois offert par la Fédération des chefs d'Alsace !

A remporter :

- un séjour pour deux personnes à l'hôtel-restaurant Le cerf à Marlenheim comprenant le dîner gastronomique avec boissons, la nuitée, petit déjeuner et accès à l'espace détente.