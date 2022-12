Les viandes de Noël et le gibier à l'honneur sur France Bleu Alsace

Mais on mange quoi pour le réveillon ? La traditionnelle dinde ou on est un peu plus créatifs ? Les viandes de Noel sont nombreuses et les recettes aussi.

Pour vous aider à concocter le meilleur des Nöel, Samuel Balzer, boucher charcutier traiteur pour la boucherie charcuterie Riedinger Balzer sur France Bleu Alsace

Le principe est simple :

donnez 4 à 5 ingrédients que vous avez dans vos placards de cuisine, votre frigo, votre garde-manger ou votre potager

que vous avez dans vos placards de cuisine, votre frigo, votre garde-manger ou votre potager vous lui demandez une recette pour une entrée, un plat, un dessert ou même un apéro dinatoire

en 2 minutes, le Chef présent en studio doit imaginer une recette à base des produits proposés

