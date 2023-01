En ce jour de l'épiphanie, dégustons la galette des rois

Celle préférée des Français c'est à la frangipane, crème à base d’amandes douces, de beurre, d’œufs et de sucre. Elle aurait été inventée par un noble florentin, le marquis de Frangipani, au 14ème siècle. Depuis on s'en régale et vous, c'est votre galette des rois préférés ? On partage vos recettes ce vendredi avec Camille Lesecq pâtissier co-créateur des pâtissiers à Mutzig sur France Bleu Alsace

Vos recettes et vos astuces au 03.88.25.15.15 dès 10h

Et tentez votre chance au Défi du panier ! Tous les jours à 10h50, notre chef attend votre appel.

Le principe est simple :

donnez 4 à 5 ingrédients que vous avez dans vos placards de cuisine, votre frigo, votre garde-manger ou votre potager

que vous avez dans vos placards de cuisine, votre frigo, votre garde-manger ou votre potager vous lui demandez une recette pour une entrée, un plat, un dessert ou même un apéro dinatoire

en 2 minutes, le Chef présent en studio doit imaginer une recette à base des produits proposés

Chaque jour, si vous êtes sélectionné.e à l'antenne, vous participez pour remporter le super cadeau du mois :

- un diner gastronomique pour 2 personnes boissons comprises à l'Auberge Au Boeuf à Sessenheim, à la table du chef étoilé Yannick Germain