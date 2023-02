Les citrons sont à l'honneur sur France Bleu Alsace

Le citron en a ras le zeste de servir de faire-valoir à tous les autres !

Fini, les filets de jus de citron sur le poisson, sur l’avocat pour éviter qu’il noircisse… Le citron veut la vedette et il a bien décidé de vous montrer ce dont il est capable. On met les citron à l'honneur ce matin avec Alain Kleinbeck, Floriane Sitz et Patrick Kalisa de la SAPAM à Strasbourg sur France Bleu Alsace

Le principe est simple :

donnez 4 à 5 ingrédients que vous avez dans vos placards de cuisine, votre frigo, votre garde-manger ou votre potager

que vous avez dans vos placards de cuisine, votre frigo, votre garde-manger ou votre potager vous lui demandez une recette pour une entrée, un plat, un dessert ou même un apéro dinatoire

en 2 minutes, le Chef présent en studio doit imaginer une recette à base des produits proposés

