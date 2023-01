Les oeufs se cuisinent sur France Bleu Alsace

L’œuf est l’aliment le plus basique et universel de la cuisine.

Les œufs, c’est facile et rapide à préparer, et toute la famille adore ! Encore faut-il être inspiré pour varier les recettes et les plaisirs. Pour changer du classique œuf à la coque ou au plat, chaque pays a ses propres recettes et techniques pour mettre en valeur l’œuf.

On met à l'honneur les oeufs ce matin avec Alexis Albrecht, le chef étoilé du restaurant Au vieux couvent à Rhinau sur France Bleu Alsace

Vos recettes et vos astuces au 03.88.25.15.15 dès 10h

Et tentez votre chance au Défi du panier ! Tous les jours à 10h50, notre chef attend votre appel.

Le principe est simple :

que vous avez dans vos placards de cuisine, votre frigo, votre garde-manger ou votre potager vous lui demandez une recette pour une entrée, un plat, un dessert ou même un apéro dinatoire

en 2 minutes, le Chef présent en studio doit imaginer une recette à base des produits proposés

Chaque jour, si vous êtes sélectionné.e à l'antenne, vous participez pour remporter le super cadeau du mois :

- un diner gastronomique pour 2 personnes boissons comprises à l'Auberge Au Boeuf à Sessenheim, à la table du chef étoilé Yannick Germain