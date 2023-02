On cuisine les endives sur France Bleu Alsace

C’est la saison des endives !

A prix mini, mais à plaisir maxi ; adoptez-les au déjeuner ou au dîner en velouté, en gratin, en salade, l'endive a tout bon. crue ou cuite, on ne s’en lasse jamais ! On cuisine l'endive ce jeudi avec Logan Laug, chef et directeur de Logan Laug restauration à St Dié sur France Bleu Alsace

Avec, en cette veille de Saint-Valentin, un cadeau exceptionnel offert par notre invité

- une nuit pour 2 avec petit déjeuner et accès au spa à l'hôtel Altitude et spa à Pierre percée en Lorraine

l'hôtel Altitude et spa à Pierre percée

Venez nous proposer vos recettes au 03.88.25.15.15 dès 10h, et la recette qui séduira le plus notre chef, sera récompensé