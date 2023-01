"Au bouton qui saute" nouvelle taverne à Préchacq-Josbaig

Jonathan et Célia propriétaires et gérants du "Bouton qui saute"

"Au bouton qui saute" a ouvert en fanfare le 21 janvier dernier à Préchacq-Josbaig (15 minutes d'Oloron) . Jonathan et Célia, déjà passionnés par l'univers médiéval sont tombés amoureux de cet ancien corps de ferme et ont amorcé leur reconversion en partant de zéro, une belle aventure pour accomplir un rêve : ouvrir une taverne médiévale inspirée de l'univers de Kaamelott dans laquelle on peut se retrouver en famille ou entre amis autour d'une bonne boisson et de bons produits locaux.

Des produits locaux quelle que soit l'heure

Ouvert de 7h a 22h cette taverne médiévale met l'accent sur les produits locaux que l'on peut consommer à tout moment de la journée, charcuteries et fromages sont au rendez vous, des produits sélectionnés avec soin auprès des producteurs locaux.